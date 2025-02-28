Москва, 28 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. День Арктики отмечается 28 февраля в России. Он призван привлечь внимание к сохранению природы уникального региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России отмечают День Арктики

Самая масштабная с советских времен программа научных исследований в Арктике реализуется при поддержки компании «Роснефть». Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. С 2012 года в рамках этой программы состоялось более 50 экспедиций, во время которых собран уникальный массив информации о регионе.

Во время экспедиции ученые проводят исследования акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов. Результаты этой работы представлены в экологических атласах «Роснефти» и негосударственного института развития «Иннопрактика».

В 2024 году «Роснефть» совместно с учеными ведущих научных институтов страны запустила новую корпоративную программу сохранения биоразнообразия под названием «Тамура». Ее цель — актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов.

За первый полевой сезон компания организовала пять экспедиций на севере Красноярского края, во время которых специалисты провели исследования карской субпопуляции белого медведя, дикого северного оленя и редких видов птиц.

В устье реки Енисей на Бреховских островах ученые ИИПЭЭ РАН зафиксировали 60 редких видов птиц. Кроме того, на северо-западном побережье Таймыра и островах Карского моря ученые провели учет белых медведей в безледный период, зафиксировав 50 арктических хищников.

В 2025 году перед учёными стоит задача провести первый в российской практике полномасштабный авиаучет карской субпопуляции белого медведя.

Собранные данные позволят ученым сделать выводы о состоянии экосистем и разработать меры по сохранению биоразнообразия Арктического региона. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

Кроме того, «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» и Центром полногеномного секвенирования реализуют уникальный проект по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития региона и сохранения его хрупких экосистем. В числе первоочередных работ — сборка полного генома белого медведя.

Также «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» реализуют масштабный экологический проект в Белом море. В рамках экспедиций ученые повторили маршрут известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, который он выполнил более 100 лет назад. Специалисты планируют получить данные о современном состоянии биоты Белого моря и оценить изменения экосистем региона, произошедшие за последние 100 лет.

«Роснефть» продолжает геологические исследования Арктики. В рамках проекта, который реализуется с 2020 года, охвачены уже все моря российской Арктики. Цель экспедиций — получить образцы керна для построения достоверной геологической модели изучаемых регионов, а также оценить протяжённость континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.