В России отмечают День Арктики
Москва, 28 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. День Арктики отмечается 28 февраля в России. Он призван привлечь внимание к сохранению природы уникального региона.
Самая масштабная с советских времен программа научных исследований в Арктике реализуется при поддержки компании «Роснефть». Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. С 2012 года в рамках этой программы состоялось более 50 экспедиций, во время которых собран уникальный массив информации о регионе.
Во время экспедиции ученые проводят исследования акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов. Результаты этой работы представлены в экологических атласах «Роснефти» и негосударственного института развития «Иннопрактика».
В 2024 году «Роснефть» совместно с учеными ведущих научных институтов страны запустила новую корпоративную программу сохранения биоразнообразия под названием «Тамура». Ее цель — актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов.
За первый полевой сезон компания организовала пять экспедиций на севере Красноярского края, во время которых специалисты провели исследования карской субпопуляции белого медведя, дикого северного оленя и редких видов птиц.
В устье реки Енисей на Бреховских островах ученые ИИПЭЭ РАН зафиксировали 60 редких видов птиц. Кроме того, на северо-западном побережье Таймыра и островах Карского моря ученые провели учет белых медведей в безледный период, зафиксировав 50 арктических хищников.
В 2025 году перед учёными стоит задача провести первый в российской практике полномасштабный авиаучет карской субпопуляции белого медведя.
Собранные данные позволят ученым сделать выводы о состоянии экосистем и разработать меры по сохранению биоразнообразия Арктического региона. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.
Кроме того, «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» и Центром полногеномного секвенирования реализуют уникальный проект по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития региона и сохранения его хрупких экосистем. В числе первоочередных работ — сборка полного генома белого медведя.
Также «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» реализуют масштабный экологический проект в Белом море. В рамках экспедиций ученые повторили маршрут известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, который он выполнил более 100 лет назад. Специалисты планируют получить данные о современном состоянии биоты Белого моря и оценить изменения экосистем региона, произошедшие за последние 100 лет.
«Роснефть» продолжает геологические исследования Арктики. В рамках проекта, который реализуется с 2020 года, охвачены уже все моря российской Арктики. Цель экспедиций — получить образцы керна для построения достоверной геологической модели изучаемых регионов, а также оценить протяжённость континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.