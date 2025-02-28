Минск, 28 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился из-за роста цен на картофель на внутреннем рынке страны и пригрозил наказать виновных чиновников. Об этом сообщило местное агентство «БелТА».

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Выгнать надо к чёртовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве. Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», — возмутился белорусский лидер.

Лукашенко велел комитету государственного контроля республики разобраться с этой проблемой и найти виновных чиновников. Президент также выразил недоумение, почему невозможно произвести необходимое количество картофеля, положить его на хранение и затем продать населению.

Ранее он поручал создать в стране стабилизационные фонды по обеспечению населения в зимне-весенний период отечественными овощами и фруктами, однако, как выяснилось, его поручение не было реализовано.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Лукашенко также призвал перестать кланяться импортному яблоку. Он заявил, что белорусские сельхозпроизводители должны обеспечить республику своими яблоками, а зависимости от импортных поставок быть не должно. Тогда же он поручил организовать хранилища для сельхозпродукции, а также пообещал выделять местным фермерам необходимые сельхозугодья, о которых они попросят.