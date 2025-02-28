Кейптаун, 28 февраля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. «Группе двадцати» должна принадлежать определяющая роль в разработке новых источников роста и развитии новых возможностей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне.

Global Look Press/Zhang Yudong/XinHua

Он отметил, что в ближайшей перспективе ключевым источником роста будет искусственный интеллект. Благодаря развитию децентрализованных финансов мировая экономика будет расти, а издержки для нее — снижаться.

«Глобальная безопасность выиграет от развития альтернативных решений в области международных финансов. Роль «двадцатки» должна быть определяющей в разработке новых источников роста, нивелировании рисков и развитии новых возможностей», — сказал Силуанов, которого процитировала пресс-служба Минфина РФ.

Министр добавил, что финансовая инфраструктура должна быть равнодоступной. В общих интересах сделать так, чтобы она работала бесперебойно и с меньшими издержками. Выгоды от ее использования должны распределяться справедливо, подчеркнул он.

Силуанов предложил участникам встречи рассмотреть возможность координации использования новых технологий в финансировании инфраструктурных проектов.

В Минфине отметили, что первая встреча глав финансовых ведомств стран «двадцатки» была посвящена макроэкономическим рискам, возможностям для развития мировой экономики, реформированию международной финансовой архитектуры, инвестициям в инфраструктуру и совершенствование международного налогообложения. Следующая встреча на этом уровне состоится в апреле в ходе весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 февраля, что Москва в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате G20, нежели в восстановлении формата «Группы восьми» (G8). По его словам, нынешняя G7 объединяет страны, которые перестали быть лидерами по экономическому или социальному росту, тогда как именно «двадцатка» больше отражает «экономические локомотивы земного шара».