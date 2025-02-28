Вашингтон, 28 февраля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft планирует окончательно закрыть сервис видеоконференций Skype в мае 2025 года, сообщает XDA.

Unsplash

«В последней предварительной версии Skype для Windows, обнаруженной опытным пользователем и подтверждённой XDA, есть сообщение, в котором говорится: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте совершать звонки и общаться в Teams», — пишет портал.

Далее, пишет издание, следует примечание о том, что определенное количество друзей пользователя «уже перешли на (Microsoft) Teams бесплатно», предположительно, на основе данных о контактах пользователя.

Компания Skype основана в 2003 году командой эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела софт.

Как позже сообщало BBC, популярность сервиса видеоконференций стала стремительно падать на фоне пандемии, когда резко вырос охват Zoom. Позже компания Microsoft опубликовала статистику сервиса, согласно которой в 2023 году его на ежедневной основе использовали только 36 млн человек, в то время как десятилетием ранее число скачиваний приложения превышало 1 млрд раз и имело сотни миллионов пользователей в 169 странах мира.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта 2024 года вице-президент по инвестициям российской компании Softline Елена Волотовская сообщила, что корпорация Microsoft и компания Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России в связи с санкциями ЕС.