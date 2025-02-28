В Чехии водитель трамвая выгнал украинцев из салона
Прага, 28 февраля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. В Чехии водитель трамвая разозлился на украинских пассажиров после того, как их ребенок случайно запачкал сиденье. Инцидент попал на видео.
«Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране! Я вызываю полицию! Вы загрязняете трамвай. Понимаете? Вон отсюда! Я говорю, вон!» — кричал водитель.
Украинцы предложили водителю вызвать полицию, но тот разозлился еще больше и попытался нанести удар. На кадрах слышно, как ребенок начинает плакать. В итоге семья покинула трамвай.
Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в Турции самолет совершил экстренную посадку из-за драки между украинской парой и женщинами из Казахстана. Ссора вспыхнула сразу после взлета и быстро переросла в потасовку, которую бортпроводники не смогли остановить. В результате экипаж принял решение посадить самолет ради безопасности пассажиров.
12 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у польского населения накопилась усталость от украинских беженцев. По его словам, недовольство вызывают, в частности, молодые украинские мужчины, передвигающиеся на дорогих автомобилях и проживающие в пятизвездочных отелях.