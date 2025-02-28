Москва, 28 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Россия и США на консультациях, которые прошли в Стамбуле 27 февраля, согласовали совместные шаги по обеспечению финансирования дипломатических миссий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ведомстве также добавили, что делегации обсудили пути преодоления многочисленных «раздражителей» в отношениях, скопившихся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», ― говорится в сообщении МИД.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Официально темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств Москвы и Вашингтона. Встреча длилась более шести часов. Комментариев делегаций по окончании беседы не последовало.

В МИД заявили, что участие в переговорах приняли директор североатлантического департамента Министерства иностранных дел посол Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США по России и Центральной Европе Соната Коултер. Обсуждения прошли в содержательном и деловом ключе.

В ведомстве уточнили, что в Стамбуле были затронуты вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период с 2016 по 2018 год. Также в ходе переговоров российская сторона предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. По его словам, итоги переговоров должны показать, как будут складываться дальнейшие отношения России и Соединённых Штатов.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов.