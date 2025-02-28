Москва, 28 февраля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в ходе встречи 28 февраля обсудили инвестиции в ТЭК, поставки российских энергоресурсов и увеличение доли расчётов в национальных валютах. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

РИА Новости/Илья Питалев

Участники встречи назвали взаимодействие в энергетической сфере стратегическим направлением сотрудничества двух стран.

«Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчётов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС «Аккую», четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года», — сказано в сообщении.

Новак в ходе встречи назвал хорошими результаты торгово-экономического сотрудничества России и Турции в 2024 году. Москва ценит желание Анкары продолжать развитие взаимовыгодного партнёрства с Россией вопреки давлению западных государств, отметил вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство осуществляет дочерняя компания «Росатома». По соглашению между правительствами России и Турции строится четыре энергоблока (реакторы типа ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт). В декабре 2023 года первый энергоблок АЭС получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В декабре 2024 года Байрактар заявил, что американские санкции в отношении Газпромбанка сильно ударят по экономике Турции, так как Россия является основным поставщиком газа в республику. Министр обратился к Вашингтону с просьбой сделать для Анкары исключение и разрешить вернуться к расчётам с Москвой через Газпромбанк. Такое исключение было сделано в том же месяце.

В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. Глава государства отметил, что доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40% и что РФ работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.