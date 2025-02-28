Самара, 28 февраля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Суд в Самаре до 26 апреля арестовал одного из фигурантов дела о взрыве у здания областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 апреля 2025 года включительно», — огласила решение судья Валентина Сабанова.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство, предположительно гранату, к зданию правительства. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повредило тротуарную плитку.

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