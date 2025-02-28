Белгород, 28 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. В Белгороде в ночь с 6 на 7 февраля Рамазан Гаджимурадов на BMW X7 на огромной скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи. В результате ДТП погибли два медика скорой помощи. У погибшей 45-летней Марины Паровышник остались двое сыновей, у 39-летней Ольги Любимовой — дочь. Младший сын Паровышник мечтает стать сотрудником полиции, и после гибели его мамы желание быть стражем правопорядка у ребенка только усилилось. Об этом ИА Регнум рассказал старший брат мальчика Иван.

Пресс-служба МЧС России

«Он всегда интересовался и медициной, и работой в полиции. Спрашивал у мамы о работе медиком, смотрел фильмы о медицине. Но мечтает быть именно сотрудником полиции. После гибели мамы его желание только усилилось. Он хочет наказывать таких людей, как те, кто убил маму», — поделился Иван.

Из личного архива Марина Паровышник с семьей

Младшему сыну погибшей Марины Паровышник всего 12 лет, но Женя знает, что его маму убил пьяный водитель иномарки, который ехал со скоростью более 100 км/ч. Старший брат рассказал, что мальчик был и на отпевании, и на похоронах мамы. После того как Женя увидел маму в гробу и узнал подробности смертельного ДТП, елание стать стать сотрудником правопорядка у мальчика усилилось.

Из личного архива Марина Паровышник

Старший брат Иван рассказал ИА Регнум, что они с папой приняли решение не скрывать от ребенка, что мамы больше нет.

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«Конечно он плакал. Как и все мы. Но мы все друг друга поддерживаем. Он знает, где работала мама, что она ездила помогать людям после обстрелов, что спасала жизни. Он знает, что мамы больше нет с нами», — поделился старший сын.

Ранее ИА Регнум сообщало, что родственники водителя BMW Рамазана Гаджимурадова заявили, что он мусульманин и не мог быть пьяным за рулем иномарки.

Также родные виновника ДТП отказались помогать пострадавшим и родным погибших фельдшеров. Сначала семья виновника заверила, что окажет помощь близким погибших, но потом от своих слов они отказались.