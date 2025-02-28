Москва, 28 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Заявления главы военной разведки Швеции Томаса Нильссона о необходимости готовиться к войне с Россией, которая якобы может начаться после окончания спецоперации на Украине, это медийное поддержание шведской идеологии, в рамках которой Россия — якобы империя зла. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

EPA/VALDA KALNINA/TASS

Издание Politico со ссылкой на Нильссона сообщило, что Швеция должна быть готова к возможному противостоянию России, так как страна якобы остается военной угрозой для Стокгольма и его союзников. Глава военной разведки добавил, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине.

Солонников объяснил, что подобная риторика со стороны главы военной разведки Швеции исходит в связи с идеологией, которую заложили пришедшие к власти в стране политические элиты. Политолог подробно рассказал, как это происходило.

«В Швеции приходит к власти определенная группировка, определенные политические силы, которые считали нужным вступление страны в Североатлантический альянс. Это их идеология. Они в это верят, что это нужно. Они с молоком матери впитали, что Россия — империя зла. При этом неважно, как она называется. Будь то Российская империя, СССР или Российская Федерация. Для них это зло, с которым так или иначе нужно воевать: экономически, политически, военным путем», — объяснил Солонников.

В связи с этим действующие власти Швеции поддерживают такую идеологию в медиа, сообщил специалист. Он добавил, что для них важно, чтобы этот взгляд был общепризнанным и не вызывал сомнений в обществе, как те же факты, что солнце всходит на востоке, а Земля круглая.

«Такие заявления делаются в течение последних пяти лет как минимум. Уж точно три года с момента начала СВО и активных переговоров, а потом вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Поэтому сейчас ничего нового не происходит. Каждый год есть такие выступления. И дальше будут такие выступления. К сегодняшнему дню это никак не приурочено»,— уточнил политолог.

России не следует реагировать на каждое подобное заявление отдельно, считает эксперт. Однако он отметил, что не стоит питать иллюзий по поводу того, что в результате окончания конфликта на Украине у РФ будут отличные отношения с Западом, Европой и Скандинавией.

«Там надо работать с мягкой силой и пытаться привести к власти политические партии, группы, которые будут более комплементарно относиться к России. То есть не только военное противостояние, но и такое политическое продвижение наших взглядов. Но с этим пока не очень получается»,— подытожил Солонников.

Как передавало ИА Регнум 28 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о необходимости Стокгольма подготовиться к конфронтации с Москвой, сообщил, что российская сторона внимательно отслеживает все изменения в военно-политической обстановке между Россией и Швецией. Российские военные принимают соответствующие меры, отметил официальный представитель Кремля.

Немецкий таблоид Bild в январе опубликовал материал о подготовке НАТО к войне с Россией. Ссылаясь на секретный документ, издание сообщило, что вооруженный конфликт может вспыхнуть летом 2025 года. Генсек НАТО Марк Рютте 13 февраля также заявил, что Североатлантическому альянсу пора перейти к мышлению военного времени.

При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается воевать с НАТО и что угроза существует со стороны Североатлантического альянса. Так, Путин назвал предположения о том, что страна готовится к войне с НАТО, бредом и предложил сравнить расходы Москвы и Вашингтона на оборону. В 2022 году США истратили на эти цели $811 млрд, а Россия — $72 млрд, отметил он.