Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Сотрудникам МЧС России удалось спасти 374 рыбака с дрейфующей льдины в Охотском море, спасательная операция завершена. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале 28 февраля.

МЧС РФ

«Со льда Охотского моря всего спасены 374 рыбака. Все они доставлены на берег. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сегодня утром стало известно, что на отколовшейся льдине в Сахалинской области в Охотском море, по предварительным данным, находятся около 200 человек. Дрейфующая льдина отделилась от берега на 700 метров в районе села Лесное. Для спасения были задействованы 11 специалистов и 6 единиц техники МЧС, включая судно на воздушной подушке «Хивус» и вертолет Ми-8.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля около 300 рыбаков оказались в дрейфе в Охотском море после того, как образовалась 10-метровая трещина во льду. К месту происшествия были направлены 4 единицы техники и 6 спасателей, а также готовился вылет вертолета Ми-8 из Южно-Сахалинска. Спасательная операция была организована сотрудниками МЧС России 12 февраля.