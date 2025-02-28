Вашингтон, 28 февраля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Пятеро бывших глав Пентагона раскритиковали решение президента США Дональда Трампа уволить несколько американских военачальников. Текст письма, направленного ими в Конгресс США, приводит 27 февраля газета The Washington Post.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Авторами обращения выступили экс-министры обороны США Ллойд Остин (2021-2025), Джеймс Мэттис (2017-2019), Чак Хейгел (2013-2015), Леон Панетта (2011-2013) и Уильям Перри (1994-1997).

«Мы обращаемся к Конгрессу с призывом привлечь господина Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору», — сказано в их письме.

Бывшие главы Пентагона выразили обеспокоенность стремлением главы Белого дома «политизировать армию». По их мнению, решения об увольнении военнослужащих на основании партийных предпочтений приведут к сокращению потока желающих вступать в ряды армии США. Они также заявили о необходимости провести слушания в обеих палатах Конгресса, чтобы оценить возможные последствия увольнений для нацбезопасности Штатов.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооружённых сил США генерала Чарльза Брауна. На вакантную должность Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна. Теперь его назначение должен утвердить сенат США. Ранее американский лидер уволил более 300 сотрудников агентства по ядерной безопасности США.

Телеканал Fox News 21 января сообщил, что новая американская администрация уволила с поста командующего Береговой охраной США первую женщину на этой должности адмирала Линду Ли Фэган. Причиной отставки назвали её чрезмерный упор на «инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности» вместо заботы о безопасности границы.