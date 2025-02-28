Москва, 28 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. В метро Москвы 11-летний мальчик упал с платформы на станции «ЦСКА» на рельсы под приближающийся поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На платформе станции «ЦСКА» Большой Кольцевой линии 11-летний мальчик, случайно зацепившись за шнурок обуви, упал с платформы на рельсы под прибывающий поезд», — говорится на сайте ведомства.

Машинист электропоезда заметил упавшего ребенка и успел применить экстренное торможение, однако состав находился уже слишком близко. В результате мальчик оказался под вагоном, но чудом не пострадал. На помощь оперативно прибыли сотрудники полиции, дежурившие на станции. Они вытащили ребенка на платформу и сразу же вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали небольшой ушиб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950414" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 11-летний мальчик упал под поезд московского метро. Он зацепился за развязанный на ботинке шнурок

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября 2024 года на станции «Новослободская» в Москве 44-летний мужчина упал на пути, отвлекшись на телефон. Он не пострадал. Днем ранее в Санкт-Петербурге пассажир, засмотревшись в телефон, упал на строящиеся пути на станции «Спортивная». Его оперативно достали и передали медикам.