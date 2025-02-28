Москва, 28 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Акции российской авиакомпании «Аэрофлот» выросли более чем на 4% на фоне информации от МИД РФ о переговорах по поводу восстановления прямого авиасообщения с США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

28 февраля в российском ведомстве сообщили, что в ходе переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле российская сторона предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

По состоянию на 13:20 МСК цена за акцию составляла чуть более 70,6 рубля, однако сразу после публикации на сайте МИД РФ информации о результатах встречи в Стамбуле актив продемонстрировал рост до 73,75 рубля (4,28%).

Как передавало ИА Регнум, ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что зарубежные инвесторы стали искать пути обхода санкций для приобретения российских активов на фоне переговоров между Россией и США. По словам эксперта Григория Мариничева, инвесторы пытаются приобретать российские активы через биржу Гонконга или же за счёт вложений в акции Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с московским филиалом. Он связал резкое повышение интереса к российскому рынку с политикой президента США Дональда Трампа, которая создаёт предпосылки для выхода России из международной изоляции.

21 февраля агентство Bloomberg также сообщало, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.