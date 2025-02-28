Путин призвал помнить героев России и сегодня, и в будущем
Москва, 28 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Героев России — участников спецоперации следует помнить сегодня и не забывать о них в будущем. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле.
Глава государства согласился с тем, что подвиги героев должны быть увековечены.
«Обязательно. Чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», — подчеркнул Путин.
Кобзев рассказал, что самый молодой в области Герой России — Эдуард Дьяконов, погибший в 2022 году в Мариуполе при взрыве гранаты. Он спас сослуживцев, накрыв собой боеприпас. В Мариуполе ему открыли памятник, именем героя назвали сквер и школу. Власти Иркутска тоже намерены увековечить его память.
Звания Героя России, уточнил он, удостоены четверо уроженцев Приангарья. Еще 1700 человек получили ордена Мужества и медали «За боевые заслуги», «За отвагу».
Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля на церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин заявил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине, их вкладом в дело защиты Родины. Он подчеркнул, что сегодня российские военные отстаивают правду и справедливость, мир и будущее России.
В числе тех, кому Путин вручил Звезду Героя России, был якутский боец Андрей Григорьев с позывным Тута. В ходе боевых действий в ДНР он победил украинского военного в рукопашном бою. На шлеме украинского бойца была установлена камера, которая записала схватку. Противник, умирая, назвал Григорьева лучшим бойцом в мире. Тута также получил много тяжелых ранений и попал в госпиталь.