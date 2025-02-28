Москва, 28 февраля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Генконсульство России в Марселе было атаковано из-за русофобской политики, которую проводят французские власти. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Rama/Russian consulate of Marseille

Дипломаты подчеркнули, что глубоко возмущены тем мягким приговором, который судебные власти вынесли двум гражданам Франции — представителям научного сообщества — за взрыв на территории генконсульства. По сути, мужчины пытались устроить теракт, поэтому приговор не соответствует тяжести содеянного.

«В этой связи также возлагаем ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе», — подчеркнули в генконсульстве.

Преступники очевидным образом намеревались причинить материальный ущерб представительству России. Только по счастливой случайности никто не пострадал, добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы у здания генконсульства РФ в Марселе прогремели утром 24 февраля. Позже были задержаны два сотрудника Национального центра научных исследований Франции — химик и инженер. Они признались, что в качестве взрывных устройств использовали три пластиковые бутылки объемом 50 мл, заполненные азотом и химикатами. Две их них взорвались.

Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ французов к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что взрывы имеют все признаки теракта. По словам дипломата, нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство. По версии СК, целью нападения было осложнение международных отношений.