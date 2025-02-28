Мадрид, 28 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Введение Соединенными Штатами Америки таможенных пошлин в отношении Евросоюза может привести к глобальной экономической фрагментации, а в перспективе ― к сокращению мирового ВВП на 7%. Об этом 28 февраля в интервью испанской газете El Mundo заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

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Он отметил, что ЕС с сожалением воспринял заявление Вашингтона о намерении ввести пошлины против объединения. По словам Домбровскиса, такие меры могут негативно повлиять на экономический рост как в Евросоюзе, так и в США.

«Мы считаем их неоправданными. <…> По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%», ― указал Домбровскис.

Еврокомиссар добавил, что это эквивалентно исчезновению совокупного ВВП Германии и Франции, поэтому Евросоюзу бы хотелось избежать такого сценария.

«Мы готовы при необходимости жестко и соразмерно отреагировать введением встречных пошлин», ― заверил Домбровскис.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил ужасным отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

По данным источников британской газеты The Telegraph, администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%. Причём такие меры обсуждаются в отношении всего импорта из ЕС.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек отметил, что европейские страны готовы к введению ответных пошлин в отношении США, если американский президент решит установить тарифы на товары из ЕС. По его словам, ЕС даст понять американцам, что им тоже есть что терять.

16 февраля со ссылкой на европейских официальных лиц газета Financial Times сообщила, что страны Европейского союза намерены ввести пошлины на импорт продуктов из США, содержащих запрещенные в ЕС пестициды. Отмечалось, что эта инициатива направлена на защиту европейских фермеров в качестве отголоска «двусторонней» торговой политики Трампа.