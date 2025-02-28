Вашингтон, 28 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации составляют не менее 1,2 млн человек. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«В конфликте погибли от 1,2 до 1,5 млн украинцев», — отметил он.

Макгрегор также назвал такие потери катастрофой для ВСУ и призвал киевский режим скорее подписать мирное соглашение.

Как передавало ИА Регнум, 30 января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. военных.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что количество убитых и раненых украинских военных за 2024 год составило 590 тыс. Всего с начала спецоперации эта цифра превысила 1 млн человек. По его словам, прошлый год стал переломным в достижении целей спецоперации. Рудской выразил уверенность, что киевский режим уже не в состоянии изменить ситуацию на поле боя.