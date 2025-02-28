Москва, 28 февраля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля заявил журналистам, что, прежде чем комментировать заявления президента США Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском, следует дождаться итогов их переговоров.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Журналисты попросили Пескова оценить заявление Трампа о том, что он относится к Зеленскому с уважением, а также слова президента США о том, что он якобы не помнит, как называл Зеленского диктатором из-за отказа главы киевского режима проводить выборы.

«Давайте дождемся результатов сегодняшних контактов [Трампа и Зеленского] и тех заявлений, которые по итогам будут сделаны», — сказал пресс-секретарь президента России.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 27 февраля сообщил, что намерен вместе с Зеленским подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Церемония назначена на 28 февраля.

3 февраля Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

25 февраля британская газета Financial Times сообщила, что Киев и Вашингтон согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа США от требования возместить 500 млрд долларов. Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики, отмечалось в сообщении.