Уфа, 28 февраля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Региональный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2025» состоялся в Башкирии. Соревнования прошли при поддержке компании «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии прошел чемпионат профессионального мастерства

В состязаниях участвовало более полутора тысяч студентов. Программа чемпионата включала более 200 компетенций, среди которых добыча нефти и газа, лабораторный химический анализ, переработка нефти и газа и другие. 24 победителя по нефтегазовому направлению награждены грамотами и памятными подарками от «Башнефти».

В рамках деловой части программы чемпионата специалисты «Башнефти» провели пленарную сессию и организовали встречу со студентами профильных колледжей. На ней обсуждались карьерные перспективы в компании и возможность продолжения обучения в вузе-партнере. Чемпионат продолжался три недели.