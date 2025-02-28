Вашингтон, 28 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Разногласия по оценке ситуации на Украине между командой американского президента Дональда Трампа и странами Евросоюза (ЕС) усугубят раскол между США и их союзниками по НАТО в Европе. Об этом сообщает Politico.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Как пишет издание, руководство стран ЕС не согласно с заявлениями Трампа относительно того, что конфликт на Украине вызван политикой расширения Североатлантического альянса на восток и действиями главы киевского режима. Страны ЕС продолжают придерживаться своих утверждений о «российской угрозе» и стремлении РФ к «реваншу» после холодной войны за счет восстановления советской зоны влияния в Европе.

Утверждается, что Европейский союз опасается якобы возможного вторжения ВС РФ на территорию европейских стран НАТО, а мнение же американских высокопоставленных чиновников о том, что такой сценарий маловероятен, вызывает недовольство и беспокойство в европейских столицах.

«Контраст между этими двумя оценками геополитических амбиций России разителен, и он проникает прямо в суть разногласий между большей частью Европы и Вашингтоном, а также союзниками Владимира Путина, такими как Виктор Орбан из Венгрии и Роберт Фицо из Словакии», — пишут авторы Politico.

24 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита в Киев заявила, что мирное урегулирование конфликта может оказаться опаснее идущих на территории страны боевых действий. По её мнению, администрация Трампа создаёт «много неопределённости» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявления Фредериксен напомнил, что именно Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил — Трамп готов не только говорить, но и слушать других, что отличает его от предшественника Джо Байдена. По его словам, у России и США на повестке слишком сложная и запущенная проблема, поэтому никто не ждет легких и быстрых решений. Представитель Кремля выразил мнение, что при сохранении политической воли, при готовности слышать и слушать друг друга российской и американской сторонам «удастся пройти этот рабочий процесс».

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

27 февраля Трамп выступил с громким заявлением о том, что мирное соглашение по Украине будет достигнуто быстро или урегулирование не произойдёт вообще.