Лондон, 28 февраля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Американский Citibank по ошибке перевёл своему клиенту 81 трлн долларов вместо 280 долларов. Об этом сообщило британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на внутренние документы банка.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«В апреле 2024 года Citigroup зачислил на счёт клиента 81 трлн долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов», — указано в материале.

Уточняется, что два сотрудника банка не заметили ошибку и одобрили транзакцию. В итоге её заметил третий сотрудник, однако лишь через полтора часа после проведения операции. В результате ошибки денежные средства не успели покинуть банк, и вскоре данная транзакция была отменена.

В издании также отметили, что в 2024 году у банка произошло как минимум 10 ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее 1 млрд долларов каждая.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Италии пожилая женщина попала в реанимацию из-за ошибки компании, поставляющей воду в её квартиру. По данным газеты la Repubblica, 88-летней женщине пришёл счёт за воду на сумму более 15 тыс. евро. При этом женщина израсходовала только несколько кубометров воды и должна была заплатить лишь 55 евро. Увидев астрономическую цифру в счёте, пенсионерка разволновалась, а когда узнала, что её банк уже перевёл половину данной суммы на счёт водоснабжающей компании, женщине стало плохо.