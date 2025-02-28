Американский банк Citigroup по ошибке перевёл клиенту $81 трлн — СМИ
FT: американский банк Citigroup по ошибке перевёл клиенту $81 трлн
Лондон, 28 февраля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Американский Citibank по ошибке перевёл своему клиенту 81 трлн долларов вместо 280 долларов. Об этом сообщило британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на внутренние документы банка.
«В апреле 2024 года Citigroup зачислил на счёт клиента 81 трлн долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов», — указано в материале.
Уточняется, что два сотрудника банка не заметили ошибку и одобрили транзакцию. В итоге её заметил третий сотрудник, однако лишь через полтора часа после проведения операции. В результате ошибки денежные средства не успели покинуть банк, и вскоре данная транзакция была отменена.
В издании также отметили, что в 2024 году у банка произошло как минимум 10 ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее 1 млрд долларов каждая.
Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Италии пожилая женщина попала в реанимацию из-за ошибки компании, поставляющей воду в её квартиру. По данным газеты la Repubblica, 88-летней женщине пришёл счёт за воду на сумму более 15 тыс. евро. При этом женщина израсходовала только несколько кубометров воды и должна была заплатить лишь 55 евро. Увидев астрономическую цифру в счёте, пенсионерка разволновалась, а когда узнала, что её банк уже перевёл половину данной суммы на счёт водоснабжающей компании, женщине стало плохо.