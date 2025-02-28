Москва, 28 февраля, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым поддержал его планы переизбраться на новый срок на посту главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель

Глава государства на встрече с Кобзевым 28 февраля поинтересовался, готов ли он к следующим выборам.

«Если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, ― мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», ― сообщил Кобзев.

Президент пожелал ему успехов на этом поприще.

«Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов Вам», ― отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 февраля провёл в Кремле встречу с губернатором Иркутской области. Кобозев сообщил главе государства о результатах социально-экономического развития области, в том числе о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 году города Тулуна.

Также на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, помощь участникам спецоперации и членам их семей. Отдельно Путин и Кобзев затронули вопросы расселения аварийного жилья и увеличения количества персонала медучреждений.

Пост главы Иркутской области Кобзев занимает с 2019 года. Ранее он был заместителем главы МЧС России.

Предыдущие выборы в Иркутской области состоялись в сентябре 2020 года. По итогам голосования Кобзев победил с убедительным результатом — за него проголосовали 369 759 избирателей (60,79%). 18 сентября состоялась инаугурация губернатора. Новый глава Приангарья принёс присягу и официально вступил в должность.

Выборы губернатора Иркутской области состоятся в Единый день голосования, который в 2025 году намечен на 14 сентября.