Москва, 28 февраля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Русская музыкальная премия состоится 21 мая в Москве на сцене многофункционального зрелищного центра «Live Арена», сообщил телеканал RU. TV. Организаторы подчеркнули, что в этот раз зрители смогут не только посмотреть концерт, но и погрузиться в закулисье события.

RU. TV

Сцена превратится в гигантский телеэкран, где любимые программы и шоу оживут в 3D-формате. Для зрителей выступят Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Елена Север, Ани Лорак. Также на на сцену выйдут Artik & Asti, Serebro, Мот, Артур Пирожков и многие другие.

В ближайшее время телеканал раскроет другие подробности мероприятия, в том числе назовет имена ведущих и расскажет о дресс-коде.