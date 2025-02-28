* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 февраля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Школьные приятели солиста группы «Би-2» Егора Бортника (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), более известного как Лёва, заявили в разговоре с ИА Регнум, что причина, по которой Егор спонсирует киевский режим и хочет покупать для ВСУ снаряды к РСЗО HIMARS, кроется в его психическом здоровье. По мнению одноклассников, у Бортника могли случиться серьезные проблемы с психикой, что и вызвало такую озлобленность по отношению к России.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Солист рок-группы «Би-2» Лёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

19 февраля стало известно, что Лёва признался, что активно помогает киевскому режиму и ежемесячно перечисляет крупные суммы денег на Украину.

«Просто практически каждый месяц я плачу по 5000 евро. У нас есть фонд, с которым я работаю», — заявил он во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Музыкант был уверен, что общается с уехавшим из России журналистом-иноагентом, поэтому хвалился приобретением для нужд киевского режима двух машин скорой помощи и одного большого автобуса.

Всего, по подсчетам сбежавшего из России артиста, с 2022 года он перевел Украине уже более €100 000. Более того, Бортник заявил, что хотел бы купить для Вооружённых сил Украины (ВСУ) партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS.

Такими снарядами украинская армия регулярно обстреливает в том числе и мирные города приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей, а также населенные пункты в Республике Крым и ЛДНР.

«Если б у меня были деньги большие, я бы купил партию HIMARS», — заявил Егор Бортник.

В подкрепление своих слов артист признался, что для него не существует понятия Родины.

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне всё равно. Я не верю в понятие «Родина», — заявил Бортник.

Музыкант также рассказал пранкерам, что после начала СВО он уехал за границу, однако, по его словам, не все в музыкальном коллективе поддержали его точку зрения насчет специальной военной операции. Из-за этого Бортник выгнал из группы одного из музыкантов, который, по его мнению, «сломался» после задержания в Таиланде.

«Те, кто отказался (осудить СВО. — Прим. ред.), остались в РФ. И ушел один музыкант», — рассказал лидер группы.

Скандальные заявления Бортника вызвали негативный отклик его фанатов по всей России. Люди недоумевают, как ранее любимый артист, долгие годы проживший в России и зарабатывавший здесь большие деньги, мог в один момент «переобуться» и возненавидеть страну, которая была для него домом.

Журналисты ИА Регнум разыскали школьных товарищей Левы из «Би-2», знавших его еще до всероссийской славы. Одноклассники Бортника рассказали причины таких перемен в личности артиста.

«Егор родился и вырос в Белоруссии. Мы учились с ним в одном классе в средней школе № 90 в Минске, вместе заканчивали школу. Он был нормальным парнем в юности, мы хорошо общались. Никогда за ним не замечал подлости. От этого еще страшнее, какие ужасные вещи он заявляет на весь мир!» — рассказал одноклассник Егора Бортника Алексей (имя изменено).

Другой школьный товарищ Бортника рассказал, что в школьные годы Егор был для него примером для подражания. Сейчас мужчина не верит, что кумир его юности опустился до спонсирования ракетных атак по мирным гражданам.

«Мы учились вместе с Егором, я хорошо помню его, хоть и прошло уже больше 35 лет. Помню, что в юности он был хорошим парнем, порядочным, сильным и рассудительным. Он умел общаться на равных даже с младшими и более слабыми, не пытался их подавлять своей силой, был терпимым. В те годы я восхищался его характером, хотел равняться на него, он был моим образцом для подражания», — рассказал одноклассник Егора Бортника Антон (имя изменено).

По словам мужчины, после окончания школы их с Егором дороги разошлись. В 1991 году Бортник переехал из Белоруссии в Израиль, где работал охранником на стройке.

«То, что я узнаю о Егоре сейчас, — просто в голове не укладывается! Все эти его признания в помощи ВСУ и желании покупать снаряды HIMARS, которыми бьют по мирным российским городам, — мне это кажется чем-то невероятным. Я не представляю, что произошло с ним за это время, это крайне непонятно. Полагаю, что его поступки либо вынуждены, либо являются следствием каких-то тяжёлых перемен в психике», — заключил одноклассник Левы из «Би-2» Антон (имя изменено).

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 января Егор Бортник поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображён раненый военный с протезом на костылях. Пользователи негативно отреагировали на эту публикацию и начали писать гневные комментарии.

В мае 2023 года Бортник осудил проведение СВО и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он прошёлся и по обычным россиянам, назвав их «убийцами», и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а сама Россия для него «вызывает омерзение и брезгливость». Также выяснилось, что музыканты «Би-2» направляют часть гонораров на помощь Украине.

В апреле 2024 года Бортник вновь признался, что помогает Украине вести боевые действия. При этом на вопрос, передаёт ли он ВСУ дроны, музыкант отвечать не захотел.

Год назад, в январе 2024 года, участников группы «Би-2» задержали в Пхукете за проведение концерта без специального разрешения. Музыкантов продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего избрали меру пресечения и назначили каждому штраф по 3000 батов ($84). Музыкантов передали иммиграционной полиции и вскоре депортировали в Израиль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её не удивило нарушение закона музыкантами, так как они спонсируют терроризм.

После инцидента концерты «Би-2» за рубежом начали отменять. Не состоялись выступления в Дубае и Турции. Группа отменила продажу сувенирной продукции на фоне скандального задержания в Таиланде.