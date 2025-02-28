Манила, 28 февраля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Двое россиян погибли во время дайвинга у острова Верде на Филиппинах. Об этом сообщили журналистам в дипломатическом представительстве РФ в республике.

соцсеть X/Michael Joe Delizo

«Согласно информации, полученной в рабочем порядке, граждане России М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13:30 (08:30 мск)», — уточнили в посольстве.

Дипломаты добавили, что тело Мелехова находится в больнице Святого Патрика в городе Батангас одноименной провинции, а тело Перегудина — в больнице в Пуэрто-Галере, провинция Восточный Миндоро.

Идет поиск родственников погибших, запрошены официальные комментарии филиппинской стороны о произошедшем, также указано в сообщении.

Ранее Associated Press (AP) сообщило о гибели двух туристов из России во время погружения с аквалангом в водах к югу от Манилы. По информации представителя береговой охраны, группа дайверов попала в сильное подводное течение, в результате один утонул, а второго смертельно ранили акулы. Еще два россиянина и инструктор-филиппинец смогли спастись из воды.