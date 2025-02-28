Москва, 28 февраля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 февраля провёл в Кремле встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщается на сайте Кремля.

Администрация Президента России

«Губернатор доложил президенту о результатах социально-экономического развития области, в том числе о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 году города Тулуна», — сказано в публикации пресс-службы главы государства.

Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, помощь участникам спецоперации и их членам их семей. Отдельно Путин и Кобзев затронули вопросы расселения аварийного жилья и увеличения количества персонала медучреждений.

Пост главы Иркутской области Кобзев возглавляет с 2019 года. Ранее был заместителем главы МЧС России.

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