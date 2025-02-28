Москва, 28 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Спасатели сняли с дрейфующей льдины у берегов Сахалина 170 рыбаков, операция по спасению продолжается. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

кадр из видео

«Спасены 170 человек со льда. Людей доставляют на берег вертолётом и на плавсредстве», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950398" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Льдина с 200 рыбаками дрейфует у берегов Сахалина в Охотском море

Отмечается, что сейчас разрыв ледового поля от берега составляет до 1 км. Ранее МЧС информировало о спасении 66 рыбаков. К спасательной операции был привлечён ведомственный вертолёт Ми-8.

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