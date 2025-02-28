С дрейфующей у берегов Сахалина льдины спасли 170 рыбаков
МЧС: с дрейфующей у берегов Сахалина льдины спасли 170 рыбаков
Москва, 28 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Спасатели сняли с дрейфующей льдины у берегов Сахалина 170 рыбаков, операция по спасению продолжается. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.
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«Спасены 170 человек со льда. Людей доставляют на берег вертолётом и на плавсредстве», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
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Отмечается, что сейчас разрыв ледового поля от берега составляет до 1 км. Ранее МЧС информировало о спасении 66 рыбаков. К спасательной операции был привлечён ведомственный вертолёт Ми-8.
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