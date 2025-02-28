Москва, 28 февраля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Украинская армия за прошедшие сутки потеряла на курском направлении более 240 военных. Об этом 28 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Уничтожены бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе САУ «Богдана», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные уничтожили шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов.

Также за это время один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 64 075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров и почти 2,1 тыс. боевые бронированные машины. Также российские военные уничтожили на этом направлении 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 118 станций радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 28 февраля освободили населённый пункт Новая Сорочина в Курской области, 26 февраля ― населённые пункты Орловка и Погребки.

26 февраля Минобороны сообщило о том, что российские войска нарушили логистику украинских формирований по дороге Юнаковка — Суджа в Курской области, по которой украинские военные в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. В результате это повлекло за собой большие потери личного состава и техники ВСУ.

Также в ведомстве отметили снижение активность FPV-дронов ВСУ на курском направлении, что облегчает штурмовые действия российским войскам.

в начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что все подразделения ВС РФ, которые освобождают Курскую область от ВСУ, будут отмечены соответствующим образом. Он добавил, что целый ряд российских подразделений воюет на курском направлении, и описал успешное выполнение боевых задач словами «круто, грамотно и дерзко».