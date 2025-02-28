Москва, 28 февраля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и США в Стамбуле прошли в содержательном и деловом ключе. Об этом сообщил МИД РФ на своём сайте.

РИА Новости/Павел Бедняков

В ведомстве уточнили, что Россию в ходе данной встречи представлял директор североатлантического департамента Министерства иностранных дел посол Александр Дарчиев, а американскую сторону — заместитель помощника госсекретаря США по России и Центральной Европе Соната Коултер.

«27 февраля в Стамбуле состоялись российско-американские консультации в экспертном формате между Дарчиевым и Коултер по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран в развитие недавних двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях», — указано в публикации российского МИД.

Отмечается, что в ходе встречи были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных «раздражителей», которые остались после администрации экс-президента США Джо Байдена.

«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — добавили в ведомстве.

В МИД также уточнили, что в Стамбуле были затронуты вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период с 2016 по 2018 год.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Официально темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств Москвы и Вашингтона. Встреча длилась более шести часов. Комментариев делегаций по окончании беседы не последовало.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. По его словам, итоги переговоров должны показать, как будут складываться дальнейшие отношения России и Соединённых Штатов.