Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Врачи не смогли установить причину смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, потому что её семья отказалась проводить вскрытие. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на данные Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка.

TASS /AP Photo/Matt Sayles

«Причина и обстоятельства смерти Мишель Трахтенберг останутся неустановленными. Её семья попросила не проводить вскрытие по религиозным соображениям», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что судмедэкспертиза могла бы самостоятельно провести вскрытие тела актрисы, если бы возникло подозрение в её насильственной смерти, однако такового нет.

О смерти русскоговорящей американской актрисы и телеведущей Мишель Трахтенберг стало известно в среду, 26 февраля. Она скоропостижно скончалась в возрасте 39 лет в Нью-Йорке. Тело Мишель в квартире элитного жилого комплекса на Манхеттене обнаружила её мать. Официальные данные о причине кончины актрисы не раскрываются.

Первую заметную роль получила в сериале «Приключения Пита и Пита». Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Позднее она снималась в популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди». Вторая волна популярности пришла к ней после сериала «Сплетницы».

За свою карьеру она получила три премии Young Artist Award и один специальный приз на кинофестивале Sarasota, а также восемь номинаций, в том числе YoungStar Award, Teen Choice Award, Daytime Emmy Award и Saturn Award.

27 февраля американская газета New York Post также сообщала, что причиной смерти актрисы могло стать отторжение организмом пересаженной ей ранее печени. По данным источника издания, Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени в 2024 году.