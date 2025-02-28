Стамбул, Турция, 28 февраля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В ходе переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле российская сторона предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом 28 февраля сообщил МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — сказано в сообщении.

Также в российском ведомстве сообщили, что в ходе встречи представители делегаций согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипломатических миссий РФ и США на взаимной основе, а также по созданию условий для выполнения дипломатами своих служебных обязанностей.

В МИД отметили, что дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе и стороны договорились продолжать диалог по данному каналу.

Как передавало ИА Регнум, переговоры российской и американской делегаций, которые прошли в Стамбуле 27 февраля, продлились шесть с половиной часов. Встреча проходила на территории резиденции генерального консула США. Её предполагалось посвятить обсуждению деятельности дипломатических миссий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Министр заявлял, что итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США.

Госдеп США, комментируя итоги переговоров 27 февраля, отметил, что дискуссия была конструктивной, а стороны определили первые шаги к стабилизации работы дипломатических миссий.

Обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян в своей статье ранее отметил, что одной из важнейших проблем для российских дипломатов в США является страх общения с ними. Американские политики, чиновники и эксперты все эти годы избегали встреч с россиянами, потому что опасались получить клеймо «русского шпиона», напомнил эксперт.