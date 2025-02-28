Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Сотрудникам МЧС России удалось спасти 66 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море, однако спасательная операция продолжается. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале 28 февраля.

кадр из видео

«МЧС России: со льдины в Охотском море спасены 66 рыбаков», — указано в сообщении канала.

В ведомстве уточнили, что к операции привлечен вертолет Ми-8 и работы продолжаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950393" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Льдина с 200 рыбаками дрейфует у берегов Сахалина в Охотском море

Сегодня утром стало известно, что на отколовшейся льдине в Сахалинской области в Охотском море, по предварительным данным, находятся около 200 человек. Дрейфующая льдина отделена от берега на 700 метров в районе села Лесное. Для спасения задействованы 11 специалистов и 6 единиц техники МЧС, включая судно на воздушной подушке «Хивус».

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля около 300 рыбаков оказались в дрейфе в Охотском море после того, как образовалась 10-метровая трещина во льду. К месту происшествия были направлены 4 единицы техники и 6 спасателей, а также готовился вылет вертолета Ми-8 из Южно-Сахалинска. Спасательная операция была организована сотрудниками МЧС России 12 февраля.