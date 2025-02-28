Москва, 28 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Семерых членов банды, которая занималась похищением людей и вымогательством, задержали в Московском регионе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

кадр из видео

По данным правоохранителей, пятеро мужчин и две женщины входили в криминальную группу, созданную двумя приезжими. Банда действовала с ноября 2023 по по январь 2024 года.

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«В настоящее время шестеро из них заключены под стражу, одна находится под домашним арестом», — уточнила Волк.

Одного из потерпевших похитили на Нижней Радищевской улице, а его знакомого — на Сретенском бульваре. Обоих мужчин привезли в квартиру на улице Александры Монаховой, где под угрозой ножа и пистолета потребовали с каждого по 1 млн рублей. Мужчин отпустили после обещания передать деньги.

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