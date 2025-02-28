Москва, 28 февраля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяет 81% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным ФОМ, показатели уровня доверия среди опрошенных 1,5 тыс. россиян увеличились на 1 п. п. за неделю.

«Также большинство населения (82% — плюс 2 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — следует из данных соцслужбы.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 47%, что на 3 п. п. больше, чем неделей ранее, КПРФ — 8%, ЛДПР — 9%, «Справедливой России — За правду» — 3%, «Новых людей» — 3% (+1 п. п.).

Как передавало ИА Регнум, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 9 февраля Путину доверяют 79,1% опрошенных россиян.

По его данным, уровень одобрения деятельности президента составил 77,1%. Аналогичный показатель для премьер-министра и правительства за неделю составили 54,0% и 55,3% соответственно. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 63% респондентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 января заявил, что многолетний стабильный показатель уровня доверия президенту свидетельствует о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства.