Вашингтон, 28 февраля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Будущим президентом Соединённых Штатов может стать действующий американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

TASS /AP Photo/Stephanie Scarbrough Дональд Трамп, Илон Маск и Джей Ди Вэнс

«Лучший вице-президент за всё время и наш будущий президент», — отреагировал бизнесмен на публикацию одного из пользователей, посвящённую недавнему диалогу между Вэнсом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером по поводу свободы слова в Соединённом Королевстве.

Как передавало ИА Регнум, Джей Ди Вэнс ранее представлял США на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой сделал множество важных заявлений. Например, он заявил, что угрозы для Европы исходят от нее самой, а не от России или Китая.

По его словам, американская администрация обеспокоена ситуацией в Старом Свете, проблемы уже проявляются в виде отмены президентских выборов в Румынии.

Политик уделил особое внимание проблеме цензуры в европейских странах, а также заявил, что готов приехать в Россию на переговоры по Украине.