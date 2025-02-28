Москва, 28 февраля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Силовики задержали двоих граждан, завербованных Главным управлением разведки минобороны Украины (ГУР). Подробности — в материале ИА Регнум.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Вербовка в Telegram

Утром 28 февраля ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины и россиянина, которых ГУР завербовало через Telegram в середине 2024 года. Попытку осуществить покушение на Тихона предпринял его помощник— гражданин Украины Денис Попович. В ходе допроса он признался, что украинские спецслужбы поручили ему следить за митрополитом, а в случае отказа пригрозили расправой над родными.

«Была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона. Непосредственно взрывчатка была передана нам в виде закладки», — признался задержанный.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950388" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Денис Попович

Бомба в храме

Убить митрополита предполагалось с помощью взрывного устройства, которое было передано подозреваемым через тайник в декабре 2024 года. Они должны были заложить взрывчатку в жилом помещении митрополита в московском Сретенском монастыре.

Теракт предполагалось осуществить во время нахождения Тихона в Москве. Сообщником Поповича стал клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Попович должен был принести бомбу в храм.

Иванкович рассказал, что первая попытка покушения не состоялась из-за задержания Поповича.

«Первое покушение планировалось в начале 2025 года, однако в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено, поэтому покушение было запланировано на конец февраля 2025 года», — сказал Иванкович.

В январе полицейские задержали Поповича возле метро «Тургеневская» за вызывающее поведение и нецензурную брань. Мещанский суд Москвы признал его виновным в мелком хулиганстве и неповиновении представителям власти и назначил административный арест сроком на 15 суток, сообщил ТАСС.

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Попытка сбежать из России

После совершения преступления подозреваемые планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами, рассказали в ФСБ.

Служба опубликовала кадры задержания подозреваемых. Оба задержанных дали признательные показания. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном обороте взрывных устройств.

В телефонах Поповича и Иванковича правоохранители нашли более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко. Кроме того, в квартире одного из злоумышленников силовики обнаружили испачканную в земле лопату, а затем выявили схрон в лесополосе, в котором находилось самодельное взрывное устройство в пластиковой коробке. Также при обыске у подозреваемых были найдены два поддельных паспорта с фотографиями задержанных.

Кремль: для киевского режима нет ничего святого

Тихон занимает пост главы Крымской митрополии с октября 2023 года. В 1995–2018 годах он был наместником московского Сретенского монастыря, а в 2018–2023 гг. — игуменом Псково-Печерского монастыря (в котором в 1980-х годах он был послушником) и митрополитом Псковским и Печерским.

С 2016 года Тихон возглавляет патриарший совет по культуре. Он является автором целого ряда богословских, исторических и иных книг, самая известная из которых — «Несвятые святые и другие рассказы». Количество проданных экземпляров этого произведения к 2019 году превысило 3 млн.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что покушение на Тихона показало: в своих действия против России киевский режим не гнушается ничем. Для киевских спецслужб нет ничего святого, подчеркнул он.

Президент Владимир Путин 27 февраля на коллегии ФСБ отметил, что в России растёт число террористических преступлений, и большинство из них организовано украинскими спецслужбами. Путин призвал ФСБ максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства и уделять особое внимание превентивным мерам.