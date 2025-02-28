Владикавказ, 28 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Сотрудник МЧС из Владикавказа трагически погиб, пытаясь снять кошку с дерева. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области/ТАСС

«28 февраля 2025 года при исполнении служебных обязанностей в городе Владикавказ на 38-м году жизни трагически погиб старший инструктор по вождению пожарной машины (водитель) 17 пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания, старший прапорщик внутренней службы Руслан Юрьевич Кетоев», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел на территории детского сада № 173 во Владикавказе, где воспитатели заметили кошку, застрявшую высоко на дереве. Группа сотрудников МЧС, в составе которой был и Руслан, выехала на вызов. Он попытался снять кошку с дерева, но не смог удержать равновесие и упал. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Руслан Кетоев начал свою службу в пожарной охране МЧС России в 2012 году. За проявленные мужество и профессионализм он был награжден рядом ведомственных наград.

МЧС Руслан Кетоев

У него остались трое детей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января 2025 года при ликвидации пожара после падения обломков украинского беспилотника в Энгельсе погибли пожарные Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов.

Афанасьев был начальником первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда и служил в МЧС более четырех лет.

Телеупов, старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части, был на службе с 2019 года.