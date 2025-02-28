Москва, 28 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Российская сторона внимательно отслеживает все изменения в военно-политической обстановке между РФ и Швецией. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о необходимости Стокгольма подготовиться к конфронтации с Москвой после окончания конфликта на Украине.

TASS /EPA

«В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе (НАТО. ― Прим. ред.), поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все эти процессы отслеживают, мониторят и принимают соответствующие меры», ― отметил представитель Кремля.

Согласно информации американского издания Politico, глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил о необходимости стране готовится к потенциальной войне с Россией после завершения украинского конфликта. По его словам, в настоящее время активность России в районе Прибалтики временно снизилась, однако ситуация может измениться, считает Нильссон. Он призвал другие западные страны с осторожностью относиться к складывающейся ситуации и быть готовыми к потенциальной войне.

Как передавало ИА Регнум, немецкий таблоид Bild в январе опубликовал материал о подготовке НАТО к войне с Россией. Ссылаясь на секретный документ, издание сообщило, что вооруженный конфликт может вспыхнуть летом 2025 года. Генсек НАТО Марк Рютте 13 февраля также заявил, что Североатлантическому альянсу пора перейти к мышлению военного времени.

При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается воевать с НАТО и что угроза существует со стороны Североатлантического альянса. Так, президент России Владимир Путин назвал предположения о том, что страна готовится к войне с НАТО, бредом и предложил сравнить расходы Москвы и Вашингтона на оборону. В 2022 году США истратили на эти цели $811 млрд, а Россия — $72 млрд, отметил он.