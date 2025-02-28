Москва, 28 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ), ныне посол в Лондоне Валерий Залужный заявляет о своих политических амбициях, выходя в информационное пространство и делая публичные заявления о продолжении конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 28 февраля, рассказал политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум. Эксперт считает, что именно Залужный является главным кандидатом на пост президента Украины.

Global Look Press/Tarasov/Keystone Press Agency

Залужный во время богослужения в греко-католическом соборе в Лондоне заявил о том, что вооруженный конфликт с Россией продолжится. Бывший главком добавил, что Украина не сдастся, а также выразил уверенность в победе страны при условии военной поддержки со стороны Британии.

«Безусловно, слова Залужного и его выход в инфополе не случайны. После ссылки в Великобританию, а это именно ссылка, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически устранил своего самого популярного конкурента из внутриполитической жизни страны. И вот этот публичный выход — прогрев аудитории, заявка на политические амбиции. И происходит это всё на фоне резких требований от президента США Дональда Трампа и главы департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска провести выборы на Украине», — сообщил политолог.

По мнению специалиста, Залужный может составить серьёзную конкуренцию Зеленскому в борьбе за президентское кресло на возможных предстоящих выборах. Ляховецкий связывает это с большим количеством проблем на Украине, которые напрямую связаны с правлением Зеленского.

«На сегодняшний день именно Залужный является главным кандидатом на президентский пост. Если отбросить данные близких к правительству Зеленского социальных служб, то объективные факты, в том числе и заявления из США, говорят нам как раз о том, что рейтинг Зеленского сейчас на дне. Простым украинцам уже понятно, что именно он — причина затягивания конфликта. Его недоговороспособность, отказ от диалога с Россией, последовательная русофобия являются источниками проблем современной Украины», — уточнил собеседник агентства.

Политические перспективы Залужного сильно зависят от его готовности к диалогу с Москвой, подчеркнул политолог. Он объяснил это тем, что именно переговоров требует администрация в Белом доме от будущих властей Украины. Эксперт добавил, что без американской поддержки довольно сложно стать президентом Украины в современных реалиях.

«Для нас, в России, важно помнить главное, что нашу сильную переговорную позицию обеспечивают сегодня ребята на передовой. Это наши герои. Именно благодаря им, их работе и героизму последнее слово в переговорах будет не за Трампом или ставленником Запада в Киеве, а за Россией», — подытожил Ляховецкий.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что рейтинг Зеленского на Украине в два раза ниже, чем у Залужного. Президент также сообщил, что глава киевского режима становится токсичной фигурой для украинской армии и общества.

В издании Economist 20 февраля заявили, ссылаясь на опрос общественного мнения, что Зеленский проиграет Залужному в случае проведения выборов украинского президента. В материале отмечается, что многие украинские граждане недовольны действиями главы киевского режима.

Сам Залужный при вопросе о своем участии в возможных выборах президента Украины ушел от ответа. Он назвал разговор о голосовании неуместным и отметил, что сможет говорить об этом, когда наступят соответствующие условия.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» за отказ провести президентские выборы в стране. По мнению американского лидера, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет государство.