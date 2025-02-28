Москва, 28 февраля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. В Кремле поздравили Владимира Мединского с его назначением на должность председателя правления Союза писателей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Поздравляем нашего коллегу с новой стезей», — заявил пресс-секретарь.

На вопрос о том, значит ли новая работа Мединского, что Кремль станет ближе к книгоизданию и литературе, Песков ответил, что это не имеет никакого значения, поскольку Кремль всегда был близок к литературе.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля стало известно об избрании Мединского первым секретарем (председателем) Союза писателей России. Его кандидатуру на XVII внеочередном съезде поддержали 143 голоса, выступил «против» один, «воздержались» трое.

Союз писателей России является общественной организацией. Его цель — создать для авторов творческую среду, в которой они смогут развивать собственный потенциал и добиваться признания читателей. Кроме того, организация занимается защитой авторских прав.

Владимир Мединский — российский государственный и политический деятель, а также писатель и публицист, автор научно-популярных книг по истории. Он был награждён четыре раза Национальной премией «Лучшие книги года», а также премией «Самая продаваемая книга нон-фикшн в России», Международной премией им. Валентина Пикуля.