Москва, 28 февраля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Россия хочет выстраивать диалог на основе взаимного уважения и взаимной выгоды не только с Соединёнными Штатами Америки, но и со всеми странами в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Журналист отметил, что многие упрекают президента США Дональда Трампа в том, что он выстраивает диалог с позиции силы со всеми, кроме России. В связи с этим он поинтересовался у Пескова, на основе чего Москве стоит выстраивать диалог с Вашингтоном.

«Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — ответил пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 февраля на заседании коллегии ФСБ РФ заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов. Именно системные, стратегические проблемы в мировой архитектуре международных отношений, которые приобрели колоссальный объем, спровоцировали кризисы в разных регионах мира, в том числе на Украине, уточнил президент РФ.

В этот же день Дональд Трамп положительно оценил переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия действовала очень хорошо.

Тем временем европейские политики, напротив, продолжают придерживаться курса на поддержку Киева и продолжение боевых действий. Так, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в заявлениях американского лидера «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки Конституции государства, так как у страны, по её словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы».

Более того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия, развернувшиеся в стране.