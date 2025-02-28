Москва, 28 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Киевский режим в очередной раз подтвердил, что в своих действиях против России не гнушается ничем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментируя предотвращение покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

ФСБ РФ

«Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать», — констатировал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали помощника митрополита Дениса Поповича и клирика храма Воскресения Христова в Сокольниках Никиту Иванковича за подготовку покушения на Тихона в Москве. Оба на допросе признались, что были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.

Предполагалось, что гражданин Украины Попович и уроженец Москвы Иванкович заберут из тайника самодельную бомбу, подорвут ее в жилом помещении в Сретенском монастыре, а затем покинут Россию. По словам Поповича, за отказ выполнить задание ему пригрозили расправой над родственниками.

У задержанных изъяли взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Президент Владимир Путин заявил 27 февраля на заседании коллегии ФСБ, что число террористических преступлений в России выросло, причем большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. В связи с этим глава государства призвал максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства и уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.