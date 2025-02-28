Москва, 28 февраля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Французский актер Жерар Депардье, который стал гражданином России в 2013 году, стал жертвой мошенников, на его имя был оформлен микрокредит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

«Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозаем в России. Теперь он должен МФО (микрофинансовая организация. — Прим. ред) 5к плюс постоянно капающие проценты», — говорится в канале

Как уточняет канал, аферисты из Воронежа, имея доступ к данным Депардье, передали их в микрофинансовую организацию, и та выдала денежные средства. Долг появился в феврале прошлого года, и с тех пор на него начисляются проценты.

В феврале 2024 года Депардье стал фигурантом расследования во Франции по делу о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. В рамках расследования, инициированного Национальной финансовой прокуратурой, в середине февраля 2025 года были проведены обыски в Париже и нескольких департаментах, включая Мэн и Луар, а также в Бельгии.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года полиция Москвы раскрыла мошенническую схему с микрозаймами, в результате которой более 100 человек лишились квартир. Аферисты действовали с ноября 2018 года по октябрь 2021 года, убеждая клиентов брать кредиты под залог жилья с высокой процентной ставкой. Когда заемщики не могли погасить долг, через суд их квартиры изымались и выставлялись на торги. Все займы выдавались в офисе микрофинансовой организации в центре Москвы, а договоры заключались с частными инвесторами. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.