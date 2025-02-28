Москва, 28 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Детали состоявшихся 27 февраля переговоров России и США будут озвучены по линии дипведомств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 28 февраля.

РИА Новостми/Кристина Кормилицына

«Всё-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», — сказал официальный спикер Кремля журналистам.

27 февраля в Стамбуле в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Официально темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств Москвы и Вашингтона. Встреча длилась более шести часов. Комментариев делегаций по окончании беседы не последовало.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. По его словам, итоги переговоров должны показать, как будут складываться дальнейшие отношения России и Соединённых Штатов.

Как передавало ИА Регнум, контакты российской и американской сторон активизировались после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля. В частности, лидеры обсудили тему урегулирования украинского конфликта. Президент РФ и глава Белого дома договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Позже, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли первые переговоры Москвы и Вашингтона на высоком уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.