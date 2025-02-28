Курск, 28 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Предварительная причина массового ДТП в Курском районе — плохая видимость из-за плотного тумана. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Администрация Курской области

Утром на трассе М-2 столкнулись 12 автомобилей, в том числе шесть грузовиков, отметил он и сообщил о состоянии пострадавших.

«В результате аварии погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения (у трех человек легкие повреждения, двое в тяжелом состоянии)», — написал Хинштейн.

Администрация Курской области

Глава региона добавил, что на месте продолжают работать оперативные службы, проводятся следственные действия. Пострадавших примет Курская областная больница. Власти, заверил он, окажут помощь родственникам погибших.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло между поселками Кислино и Петрин на южном обходе Курска. Несколько автомобилей упали в кювет. Трое погибших — водители транспортных средств, смертельные травмы также получил один из пассажиров.