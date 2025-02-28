Москва, 28 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшую неделю в период с 22 по 28 февраля нанесли девять групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 28 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары российские военные наносили высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Они поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также склады горючего Вооруженных сил Украины.

«Кроме того, поражались цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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