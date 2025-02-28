Киев, 28 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В Верховную раду Украины внесли законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и незаконный вывоз людей за границу, сообщает 28 февраля местное издание «Страна. ua».

Тарас Петренко/Известия

«Депутат Максим Павлюк от партии «Слуга народа» предлагает ужесточить наказание за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу, запретив судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком», — сказано в публикации издания в Telegram-канале.

Отмечается, что депутат предложил запретить судам назначать более мягкое наказание и испытательный срок за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу. На данный момент незаконное пересечение украинской границы карается лишением свободы на 3–5 лет, Павлюк предлагает увеличить наказание на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

С 18 мая 2024 года на Украине действует новый закон о мобилизации. В частности, украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством. Закон отменил нормы об ограниченно годных, а также снизил призывной возраст до 25 лет.

При этом попавшие под мобилизацию украинцы регулярно предпринимают попытки бегства за границу. Так, в начале февраля в Закарпатье пограничники задержали грузовик, который должен был вывезти 13 уклонистов в тайнике под слоем песка в Венгрию. Водитель грузовика и два сообщника были задержаны, против них возбудили уголовное дело.

В мае 2024 года мужчина, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать в Румынию. При задержании уклонист до последнего утверждал, что он женщина. В апреле пограничники задержали жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии на надувном матрасе.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который существовал в нацистской Германии, отмечал российский лидер.