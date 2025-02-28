Курск, 28 февраля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Новая Сорочина», — сказано в сообщении.

В течение недели в регионе были освобождены четыре населённых пункта.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Минобороны проинформировало об освобождении населённого пункта Никольский, днём ранее — об освобождении населённых пунктов Орловка и Погребки.

Президент Владимир Путин 19 февраля отметил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. Также он сообщил, что российские войска в Курской области пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военные освободили 64% приграничья Курской области — свыше 800 из 1269 кв. км, изначально захваченных противником.

В декабре 2024 года Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в сентябре 2024 года заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с киевским режимом, пока не выбьет украинские формирования с приграничных территорий Курской области.

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