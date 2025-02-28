Москва, 28 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Ростех и Российский научный центр (РНЦ) хирургии им. Б. В. Петровского подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет проходить совместная разработка медизделий. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Сейчас около 70% медицинского оборудования в России импортное. Государство поставило задачу — кардинально изменить ситуацию. Мы выпускаем более 150 видов медоборудования и динамично наращиваем номенклатуру изделий. Работа ведется в партнерстве с ведущими научными учреждениями, такими как РНЦ хирургии имени Петровского», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в рамках партнерства РНЦ будет взаимодействовать с предприятиями корпорации, деятельность которых связана с разработкой и производством медицинской техники. В их числе — «Швабе», КРЭТ, «Росэлектроника» и другие производственные холдинги. Более того, соглашение также предусматривает совместную работу над образовательными проектами, подготовку научных и медицинских кадров на базе Медицинского университета Петровского с учетом потребностей промышленности.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года стало известно, что холдинг «Швабе» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») вместе с Фондом научно-технологического развития Югры начал проектирование и строительство уникального Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте.

Центр должен стать первым и ключевым объектом инновационного наукограда «Юнити Парк», который будет вести исследования в области замещения утраченных органов и опыты по выращиванию живых тканей.

Также указывалось, что в центре будут созданы шесть лабораторий для проведения исследований и разработок в области генетики, перинатальной медицины, кардиологии, онкологии, нейродегенеративных заболеваний, клеточной и регенеративной медицины.